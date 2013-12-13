Події 1 грудня на Банковій були провокацією - Янукович

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з представниками студентської молоді Янукович сказав: «Провокаторів треба всіх покарати по закону. Але це повинен зробити суд… Хай суд за законом приймає рішення».

Президент зазначив, що зараз з’ясовується, хто вчинив цю провокацію. «Ми також розбираємось. Відповідь ось-ось буде знайдена. Це було грубе порушення закону, і це була також провокація. Хто її виконував, хто її замовляв - нам треба обов’язково буде розібратися», - сказав він.

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За словами Януковича, під час цих подій постраждали, зокрема, правоохоронці. «Ті, хто штурмував, були серйозно озброєні і били молодих хлопців у формі», - підкреслив він.

Як відомо, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану 30 листопада близько 4-ї години ранку в Києві на вулиці 1 грудня вийшли понад 500 тис. осіб.

Того ж дня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно.

Згодом міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.