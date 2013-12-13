Ющенко: Для виходу з кризи Україні потрібно підписати Угоду з ЄС до Нового року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ющенко заявив під час загальнонаціонального «круглого столу».

За словами Ющенка, рішення про вихід із кризи необхідно приймати швидко. По-перше, як відзначив екс-президент, необхідна «демілітаризація» політичного процесу.

«По-перше, необхідно демілітаризація політичного процесу і Майдану. Це знижує рівень довіри сторін. Потрібно починати з того, що власне привело нас до політичної кризи. Ухвалити політичне рішення про підписання Угоди про асоціацію. Ця угода має бути підписана до Нового року... По-друге, потрібно звільнити заарештованих. Це настільки очевидно, що не треба коментувати. По-третє, необхідно виключити насильство і покарати винних (у подіях 30 листопада - УНІАН)», - вважає Ющенко.

Крім того, на його думку, необхідно розблоковувати адміністративні будівлі та відправити у відставку уряд.