В Івано-Франківську подружжя пенсіонерів на підтримку Євромайдану пожертвувало 10 тис. грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це місцевим журналістам повідомив представник штабу національного спротиву диктатурі Дмитро Чуйко.

За його словами, 89-річний Михайло Кравчук з дружиною за станом здоров’я не можуть підтримати головний Майдан країни фізично, тому вирішили допомогти матеріально.

«Мене дуже болить, те що зараз відбувається в країні. Українцям треба боротись за свою незалежність, тому треба їхати на Майдан. Ми з жінкою порахували, що 10 тис. грн. має вистачити для того, щоб відправити великий автобус з активістами до Києва», - зауважив пенсіонер.

Дідусь зізнається, що дуже хоче з дружиною дожити до того моменту, коли Україна нарешті стане «щасливою країною щасливих людей».

«Ми так з дружиною радимося, аби Бог дав дожити до нової України», - говорить пенсіонер.

Прийняли пожертву від пенсіонерів представники івано-франківського штабу національного спротиву у них вдома.

Чуйко зауважив, що подружжя в місяць витрачає на ліки від 800 до 1000 гривень, проте не пожалкували тих коштів, які роками відкладали, на підтримку позитивних змін у країні.

«На перемогу!», - говорить дідусь, видаючи у скриньку стопки купюр.

На думку Чуйка, цих коштів вистачить, аби відправити до Києва двоповерховий автобус, а це понад 70 осіб.