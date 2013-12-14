Держдеп США вимагає від влади України дозволити мітинги на вихідних
США вимагають від уряду України дозволити мирні протести на майбутніх вихідних, заявила журналістам представник держдепартаменту Марі Харф.
"Абсолютно необхідно, щоб протестам на вихідних дали пройти мирно", - сказала Харф.
За її словами, США розчаровані, що уряд і опозиція України не змогли домовитися, повідомляє РІА Новости.
"Ми розчаровані тим, що розпочаті консультації між урядом і опозицією були, ймовірно, непродуктивними", - сказала Харф.
"Ми продовжуємо закликати український уряд почути голос свого народу, більшість якого, очевидно, хоче миру, справедливості і європейського майбутнього. Це включає суд над тими, хто відповідальний за насильство 30 листопада", - сказала представник держдепартаменту.
Нагадаємо, вранці 30 листопада "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва, наступного дня - 1 грудня - в українській столиці відбувся багатотисячний мітинг, який закінчився захопленням будівлі київської мерії і масовими сутичками протестувальників з міліцією, зокрема, біля адміністрації президента.