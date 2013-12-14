Держдеп США вимагає від влади України дозволити мітинги на вихідних

"Абсолютно необхідно, щоб протестам на вихідних дали пройти мирно", - сказала Харф.

За її словами, США розчаровані, що уряд і опозиція України не змогли домовитися, повідомляє РІА Новости.

"Ми розчаровані тим, що розпочаті консультації між урядом і опозицією були, ймовірно, непродуктивними", - сказала Харф.

"Ми продовжуємо закликати український уряд почути голос свого народу, більшість якого, очевидно, хоче миру, справедливості і європейського майбутнього. Це включає суд над тими, хто відповідальний за насильство 30 листопада", - сказала представник держдепартаменту.

Нагадаємо, вранці 30 листопада "Беркут" розігнав Євромайдан в центрі Києва, наступного дня - 1 грудня - в українській столиці відбувся багатотисячний мітинг, який закінчився захопленням будівлі київської мерії і масовими сутичками протестувальників з міліцією, зокрема, біля адміністрації президента.