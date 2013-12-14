Звільнення Попова на Майдані назвали розмінною монетою у боротьбі за владу

«Звільнення Олександра Попова за підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян – це розмінна монета у боротьбі за владу. Фактично влада розплачується маріонетками, які лише виконували її злочинні накази», - про це заявив революційний Комендант Києва, народний депутат України Микола Катеринчук.

Нардеп також наголосив, що Попов ніколи не був мером міста і не обирався київською громадою. На думку Катеринчука, останні кілька років Києвом фактично управляв Азаров та Банкова.

«Євромайдан показав свою силу. Зараз влада здає своїх. І це сигнал тим, хто так сильно тримається на місцях за свої крісла: верхи не будуть їх захищати. Виконавців і далі будуть здавати. Але уся плачевність ситуації полягає у тому, що лава запасних виконавців не безкінечна і під натиском народу дуже швидко закінчиться», - додав він.