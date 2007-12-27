Янукович не дасть Тимошенко підняти свій рейтинг

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає «ненормальною» пропозицію голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, щоб фракція Партії регіонів cьогодні до 19.00 дала свою оцінку проекту бюджету-2008, який їй офіційно надійшов о 8.50.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні опозиційного Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що до фракції проект бюджету-2008 за офіційним підписом голови ВР надійшов о 8.50 з пропозицією до 19.00 сьогоднішнього дня дати оцінку цьому документу.

«Це не нормальна пропозиція, оскільки це не можна зробити якісно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Характеризуючи проект держбюджету, запропонований урядом, він зазначив, що його нереально виконати.

В той же час він констатував, що за короткий час, відведений новому уряду, зробити «якісний документ неможливо».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що виходячи із вчорашніх презентаційних матеріалів, можна зробити висновки, що зростатиме податкове навантаження на товаровиробників на 2%.

За його словами, збільшення доходної частини бюджету без зміни макроекономічних показників «це вже каже про те, що цей бюджет не буде виконаний».

Він зазначив, що у проекті бюджету на 2008 рік передбачено отримати від приватизації 11 млрд. грн. і, крім того, прогнозуються додаткові надходження ще на 12 млрд. грн. Він підкреслив, що такі цифри є нереальними.

За його словами, в проекті бюджету передбачені «віртуальні доходи». «Робиться спроба підтримати соціальний популізм віртуальними доходами бюджету, тому занепокоєння викликає в проекті бюджету зростання державного боргу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що за рахунок цього уряд збирається «підняти свій рейтинг», але «ми цього не допустимо».

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, це «знову популізм, який не призведе до покращення життя людей».

«Але очі вони збираються таким чином, як кажуть, замилювати, як завжди», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що в проекті бюджету не передбачені необхідні кошти для переходу на контрактну армію. Він зазначив, що фракція Партії регіонів наполягатиме, щоб такі кошти були закладені в бюджеті. «Достатньо дурити людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що в проекті бюджету не передбачені кошти для виконання соціальних зобов’язань, які, згідно з рішенням Конституційного Суду, мають бути виплачені громадянам України.

Він нагадав Юлії ТИМОШЕНКО, що влітку поточного року вона відкривала громадські приймальні, де допомагали людям оформляти судові позови щодо невиплати цих соціальних гарантій. Він закликав нового прем’єр-міністра продовжувати свою політику в цьому плані і виконувати соціальні зобов’язання, що є в законодавстві України.

В.ЯНУКОВИЧ також відкинув звинувачення з боку нового уряду в затягуванні бюджетного процесу. За його словами, саме коаліція довго «водила хороводи» і лише після голосування руками змогла обрати прем’єр-міністра України, «викручуючи руки своїм же депутатам».

«Хто, як не вони, паралізували роботу і Верховної Ради, і уряду, і два місяці проводили ці переговори, водили ці хороводи», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це відповідальність саме новоствореної коаліції, і «хай вони не ляпають язиками, а покажуть, як вони будуть працювати”. “На це хочеться подивитися», - зазначив він.