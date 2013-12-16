ЦВК: явка на виборах на всіх округах склала 48,39%
00:30, 16 грудня 2013Політика
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У п'яти одномандатних виборчих округах, де проходило голосування на довиборах народних депутатів явка на всіх округах склала 48,39%.
ЦВК: явка на виборах на всіх округах склала 48,39% / Фото : provce.ck.ua
Про це УНІАН повідомили в Центрвиборчкомі.
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За інформацією ЦВК, на полярній станції, яка відноситься до округу № 223 м. Києва, 6 осіб проголосували за свободівця Левченко, 2 особи - за Пилипишина.
Як повідомлялося, довибори до Верховної Ради проходили в округах № 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 і 197 (Черкаська область), а також 223 (Київ, Шевченківський район).
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