ЦВК: явка на виборах на всіх округах склала 48,39%

Про це УНІАН повідомили в Центрвиборчкомі.

На тему: Соболєв: на окрузі №194 третина дільниць лишилася без спостерігачів

За інформацією ЦВК, на полярній станції, яка відноситься до округу № 223 м. Києва, 6 осіб проголосували за свободівця Левченко, 2 особи - за Пилипишина.

Як повідомлялося, довибори до Верховної Ради проходили в округах № 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 і 197 (Черкаська область), а також 223 (Київ, Шевченківський район).