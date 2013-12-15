Соболєв: на окрузі №194 третина дільниць лишилася без спостерігачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

Депутат зазначив, що у Черкасах «сталася безпрецедентна ситуація».

«Щойно до нас додзвонився кандидат Микола Булатецький, який поінформував, що рівно за півгодини до виїзду групи спостерігачів на виборчі дільниці, а це близько 30 осіб - фактично більше, ніж третина всіх виборчих дільниць на цьому окрузі, до його штабу під’їхало кілька автомобілів ДАІ, які заблокували єдиний виїзд з штабу кандидата», - сказав Соболєв.

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Він зауважив, що це блокування тривало рівно півгодини – до восьмої вечора. А після цього в’їзд було розблоковано.

За словами Соболєва,це було зроблено тому, що згідно із законодавством, спостерігачі мають право потрапити на виборчі дільниці лише до восьмої години – до завершення голосування.

«Тільки тоді вони мають право далі спостерігати за тим, яким чином відбувається підрахунок голосів», - зауважив депутат.

«Фактично станом на сьогодні третина округу міста Черкаси, де свого часу переміг наш кандидат з відривом у 12 тисяч голосів, не буде мати змогу (йдеться про спостерігачів – УНІАН) перевірити, яким чином відбувається підрахунок голосів», - зауважив Соболєв.

«Більше того, там же були заблоковані три камери телеканалів і група міжнародних спостерігачів, які так само приїхали на ці вибори. Ми стверджуємо, що це було зроблено фактично як друга операція після спроби скупити голоси на цьому окрузі, коли ми інформували про десятки списків, якими користувалися представники одного кандидата – пана Поплавського. Ці списки були передані в міліцію та ЗМІ», - сказав депутат.

Таким чином, наголосив він, наразі в момент підрахунку голосів, коли потрібно було б виявляти порушення на виборчих дільницях, фактично третина виборчих дільниць на цьому окрузі залишилась без спостерігачів, як українських, так і міжнародних.

«На нашу думку, це є пряма підстава визнати вибори недійсними, бо фактично третина дільничних виборчих комісій залишається без спостерігачів від ключового кандидата, який вже переміг на одних виборах», - зазначив Соболєв.