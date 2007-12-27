У НУ-НС відмовляють Януковичу у праві коментувати проблеми Нафтогазу

“Наробивши проблем в НАК “Нафтогазі”, попередній уряд критикує будь-яку спробу вийти з цих проблем”, - сказала в інтерв’ю офіційному сайту блоку народний депутат, фракція “Наша Україна – Народна Самооборона” Ксенія Ляпіна, коментуючи критику Азарова щодо проведення новим урядом заходів з виведення кризи НАК “Нафтогаз”.

Вона наголосила, що “на жаль, попередній уряд не докладав жодних зусиль для того, щоб вирішити проблему НАК “Нафтогазу”, тому зараз не має ніякого морального права якось коментувати спроби теперішнього уряду спроби вийти з цієї кризи”.

“Доведення до банкрутства НАК “Нафтогазу”, очевидно, могло робитися в чиїхось приватних інтересах”, - відзначила народний депутат, додавши, що “критика колишнього уряду з цього питання сьогодні вже нікого не хвилює”.

“НАК “Нафтогаз” потрібно виводити з кризи, й запропоновані реалістичні заходи для цього. Якщо хтось може запропонувати щось краще – будь ласка, пропонуйте”, - підкреслила Ляпіна.