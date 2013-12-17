Рибак закрив засідання ВР одразу після відкриття
10:14, 17 грудня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закликав опозицію розблокувати трибуну і президію парламенту.
Опозиція заблокувала Раду / Фото : Дмитро Ларін
Як передає кореспондент УНІАН, він заявив у сесійній залі: “Усім депутатам треба працювати”. “Блокування не принесе користі для наших виборців”, - наголосив Рибак.
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Голова ВР підкреслив: “Верховна Рада повинна працювати. Так чи ні? Я не бачу тих, хто на трибуні (він звернувся до озиційних депутатів, які заблокували трибуну парламенту- УНІАН). Згодні?”.
Після цього Рибак закрив ранкове засідання парламенту.
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