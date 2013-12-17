Рибак закрив засідання ВР одразу після відкриття

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив у сесійній залі: “Усім депутатам треба працювати”. “Блокування не принесе користі для наших виборців”, - наголосив Рибак.

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Голова ВР підкреслив: “Верховна Рада повинна працювати. Так чи ні? Я не бачу тих, хто на трибуні (він звернувся до озиційних депутатів, які заблокували трибуну парламенту- УНІАН). Згодні?”.

Після цього Рибак закрив ранкове засідання парламенту.