Трибуна і президія парламенту заблоковані

Трибуну та президію Верховної Ради України заблоковано опозиційними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, там знаходиться понад 30 депутатів. На тему: Опозиція завтра зранку вирішить, чи блокуватиме ВР Зокрема, у президії — народний депутат від “Батьківщини” Олександр Бригинець, а за трибуною парламенту - народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко, від “Батьківщини” - Лілія Гриневич та Людмила Денисова.

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