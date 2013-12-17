Трибуна і президія парламенту заблоковані
09:44, 17 грудня 2013Політика
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Трибуну та президію Верховної Ради України заблоковано опозиційними депутатами.
Як передає кореспондент УНІАН, там знаходиться понад 30 депутатів.
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Зокрема, у президії — народний депутат від “Батьківщини” Олександр Бригинець, а за трибуною парламенту - народний депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко, від “Батьківщини” - Лілія Гриневич та Людмила Денисова.
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