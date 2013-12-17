"Звичайним народним депутатам" дострокові вибори не потрібні, вважають у ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, наскільки реальною є пропозиція опозиції щодо дострокових виборів парламенту у березні.

«По-перше, опозиція побачила результати виборів у п'яти округах: один округ перемогли із п'яти», - сказав депутат.

На тему: Макеєнко вважає, що бюджет-2014 буде ухвалений "дуже швидко"

Крім того, він зазначив, що наразі у парламенті відбувається «м'яке блокування», тому що з 5 грудня йшов відлік 30-денного терміну, коли Президент мав би право розпустити парламент.

«Кому це потрібно зі звичайних народних депутатів? Нікому. Тому що пройшли виборчу кампанію рік тому, витратили не один мільйон гривень, витратили здоров'я, штаби. І тепер знову на вибори? А де шанс що ти переможеш? А де брати гроші? Взагалі, скільки можна виборами займатися?», - сказав Макеєнко.

Таким чином, вважає він, сьогоднішнє «м'яке блокування» показало, що ніхто не зацікавлений у тому, аби збіг 30-денний термін для можливості розпуску Президентом парламенту.

«Я в це не вірю. Спілкуючись із депутатами, всі говорять, що це нікому не потрібно», - додав він.