Янукович фактично здав Україну в ломбард - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві, заявив лідер ВО “Свобода” Олег Тягнимбок.

“Янукович сьогодні зрадив українців. Він сьогодні фактично підписав угоди під державні гарантії і фактично в ломбард здав агропромисловий комплекс, авіабудування, суднобудування тощо. І тепер цими московськими грошима хоче латати дірки в першому кварталі у державному бюджеті”, - сказав Тягнибок.

За його словами, “люди, які сьогодні за копійки продають Україну, заслуговують відставки”.

На думку Тягнибока, Янукович сьогодні мав поставити перед Путіним питання щодо повернення коштів українських вкладників, які знаходились в Ощадбанку СРСР, і повернути ці кошти з відсотками.

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Крім того, підкреслив Тягнибок, також Янукович мав поставити перед Президентом Росії питання щодо повернення України 1/16 частини золотовалютного резерву СРСР, закордонних резиденцій, які відійшли Росії після розпаду Радянського Союзу.

“Що зараз робить Президент України за межами України? Він підписує угоди, які шкодять інтересам держави”, - наголосив Тягнибок, навівши при цьому слова німецького канцлера Бісмарка: “Будь-яка угода з Росією не варта того паперу, на якому вона підписана”.

Тягнибок закликав Майдан продовжувати акцію протесту, поки влада не спромоглася укласти остаточну угоду щодо вступу до Митного союзу. “Поки немає підписання з Митним союзом, ми не сприймаємо ті документи, які підписані, вважаємо їх неприпустимими, і ми маємо стояти далі”, - закликав мітингувальників Тягнибок.