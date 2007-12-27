У Ющенка знайшли позитив у новому бюджеті: немає різких змін

Секретаріат Президента України вважає, що розроблений на сьогодні проект державного бюджету на 2008 рік готовим до затвердження, наголошує перший заступник глави Секретаріату Олександр ШЛАПАК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами О.ШЛАПАКА, документ передбачає серйозне покращення соціальних стандартів для громадян з нового року – саме тому Президент наполягає на прийнятті бюджету ще до 1 січня 2008 року.

«На сьогодні бюджет підготовлений, і він є збалансований. Важливо, що проект бюджету не допускає радикальних змін, які могли б призвести до згортання економічної активності чи послаблення соціального захисту людей», – сказав О.ШЛАПАК. Він додав: загальні макропараметри бюджету націлюють державу на подальші економічне зростання і підвищення соціальних стандартів – в основі останнього лежать соціальні ініціативи глави держави, виголошені ним улітку 2007 року.

«У першу чергу бюджет треба приймати тому, що в ньому, завдяки соціальним ініціативам Президента, закладені значно вищі соціальні стандарти ніж ті, які є зараз», – підкреслив О.ШЛАПАК.

Саме постійне наполягання Президента Віктора ЮЩЕНКА на необхідності реалізації цих кроків, донесення їх до громадськості привели до того, що уряд врахував практично всі соціальні ініціативи Президента, відзначив перший заступник глави Секретаріату. Йдеться, зокрема, про підняття більш ніж на 32% мінімальної зарплати, більш ніж 30-відсотковий ріст пенсій для лікарів та вчителів, суттєве підвищення зарплати працюючих громадян завдяки запровадженню Єдиної тарифної сітки.

Зважаючи водночас на питання, які ще потребують доопрацювання в бюджеті, Президент пропонує вже на початку січня розпочати другий етап бюджетного процесу. Йдеться про те, щоб до кінця лютого завершити формування змін і доповнень до бюджету з урахуванням ініціатив фракцій парламенту, галузевих асоціацій, місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

У цьому контексті О.ШЛАПАК нагадав, що Президент висловив ряд критичних зауважень до бюджету. Йдеться, зокрема, про тему ПДВ та його адміністрування, а також наполягання глави держави на відновленні пільгового режиму оподаткування АПК та врегулюванні «прогалин» в оподаткуванні вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку.

Щодо питання соціальних пільг, яке вперше намагаються вирішити в бюджеті-2008, Президент вітає ці наміри, однак звертає увагу на необхідність дуже уважного підходу до кожної новації, що запроваджується в соціальній сфері, з точки зору доведення її до людини, зауважив О.ШЛАПАК.