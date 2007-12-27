Тимошенко обіцяє добру революцію

Уряд обіцяє зробити революцію в поверненні боргів "Ощадбанку" часів СРСР.

Про це заявила прем`єр Юлія Тимошенко, представляючи проект бюджету.

"Практично кожен бюджет у попередні роки виділяв бросові гроші, які давали по копійці людям, але заощадження не повертали. Цього року ми робимо революцію в цій сфері", - сказала Тимошенко.

"Ми запланували збільшення всіх джерел забезпечення повернення заощаджень з 750 мільйонів у попереднього уряду до 20 мільярдів гривень", - повідомила вона.

Прямими видатками з бюджету передбачено 6 мільярдів гривень, що дасть можливість повернути кожній людині, якій заборгувала держава, до 1000 гривень.

"Крім того, ми оптимізували попередні борги і 2 мільярди будуть повернуті за рахунок за рахунок оплати боргів по оплаті житлово-комунальних послуг за попередні роки", - повідомила прем`єр.

12 мільярдів будуть повернуті за рахунок оплати товарів, послуг за рахунок вкладів, а грошове забезпечення буде забезпечено 76 статтею закону про бюджет, за рахунок надходжень від приватизації.

"Повірте, приватизація буде не тільки чесною і прозорою, але й ви нарешті, побачите, скільки країна втратила в попередні роки, коли приватизувала 175 тисяч об`єктів держвласності і не отримала нічого в бюджет. Все, що приватизуватиметься надалі, ви бачитимете прозору модель, що дозволить наповнити бюджет", - пообіцяла Тимошенко.

Водночас представники компартії звинуватили уряд в популізмі через те, що в бюджеті заплановано насправді повернення лише 6 мільярдів заощаджень, а 12 мільярдів – це надходження від приватизації понад встановлені законом про державний бюджет на 2008 рік, які невідомо, чи будуть отримані.

Українська правда