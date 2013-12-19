Опозиція заявляє, що влада намагається “купити” голоси депутатів за проект бюджету-2014

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на брифінгу.

Він зазначив, що народний депутат України від фракції ПР вніс на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до бюджету на 2013 рік, яким передбачається роздати ті «конхветки членам провладної коаліції, які будуть додатковим аргументом для того, щоб вони голосували за бюджет 2014 року», а також позафракційним депутатам.

Медуниця зазначив, що в цьому законопроекті “на чотирьох сторінках розписано 1,5 млрд грн, які підуть в округи народних депутатів з провладної коаліції та позафракційних, які гіпотетично можуть дати голоси за бюджет 2014 року”. “Влада, уряд Азарова намагаються купити депутатів навіть владних для того, щоб мати стабільну більшість у ВР”, - сказав Медуниця і наголосив, що сьогодні в парламенті по суті відбувається “чергова скупка голосів для того, щоб проголосувати за проект бюджету 2014 року”.