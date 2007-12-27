Ющенка неправильно зрозуміли

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру ходити на кожне засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції.

“Я не маю наміру ходити на кожне засідання уряду”, - сказав Президент, зауваживши, що його неправильно зрозуміли.

Президент з’являтиметьсь в Кабміні лише під час розгляду загальнонаціональних проблем: ”Ми виходимо з того, що є ціла низка питань, які постають на кожному 2-3-му засіданні уряду, які відносяться до питань загальнонаціональної пріоритетності, які краще акцептувати на засіданні уряду за участі Президента і дати їм політичний і суспільний поштовх, щоб вони були повністю реалізовані у стінах парламенту чи в інший спосіб”.

За його словами, краще одразу почути думку Президента при розгляді важливого питання, щоб потім не довелось ветувати це рішення. Це дасть змогу процедурно скоротити режим розгляду питань, “зробити це на одній площадці в одному місці”.

“Я дав обіцянку, що я там буду, і ми раціоналізуємо роботу уряду. Кожного понеділка з початку 2008 року відбуватимуться взаємні консультації між президентом, прем’єром, головою ВР у присутності секретаря РНБО, спільно формуватиметься графік засідань РНБО, перелік питань, що потребують вирішення цією інституцією. Це питання ставилося і попереднім урядом Віктора ЯНУКОВИЧА, але зараз усі сторони знайшли можливість так побачити це питання і мобілізуватись”, - сказав глава держави.