Путін: якщо говорять, що в України вкрали європейську мрію, то ми до цього не причетні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, онлайн-трансляцію якої ви можете подивитись на УНІАН.

"Якщо хтось говорить, що в українського народу вкрали європейську мрію, але, по-перше, ми до цього не маємо ніякого відношення. Це вибір легітимної влади - вступати в якийсь союз чи не вступати, підписувати якісь документи чи не підписувати", - сказав Путін.

Він підкреслив, що це принципова позиція РФ, і керівництво країни не має до цього відношення.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що призвело до хвилі протестів в Україні, які тривають й досі.

Кілька міністрів закордонних справ країн ЄС критикували Росію за економічний тиск на Україну через її намір підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

18 грудня голова політради ВО “Батьківщина”, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що Росія заплатила Президенту Віктору Януковичу та українському режиму за непідписання угоди з Євросоюзом.