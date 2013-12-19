Адвокати провели акцію протесту на Євромайдані (фото)

Близько ста столичних адвокатів сьогодні у день свого професійного свята провели в Києві біля пам'ятника автору першої української Конституції Пилипу Орлику акцію на захист своїх професійних прав та обов'язків.

Як передає кореспондент УНІАН, серед учасників акції були такі відомі адвокати як Микола Сірий, Олександр Плахотнюк, Олег Березюк, Юрій Мартиненко та інші.

Виступаючі підкреслили, що вперше за історію української адвокатури представники професії вирішили провести акцію протесту. “Ми не професійні мітингувальники, наша акція не є політичною, не потребує підтримки політиків, а є спонтанним виступом проти грубого порушення наших прав з боку виконавчої влади, судової влади, органів внутрішніх справ та прокуратури”, - наголосили виступаючі.

Вони підкреслили, що з огляду на те, як в останні часи утискаються та нехтуються права адвокатів, можна констатувати, що українська правова система канула в лету. За словами учасників акції, широко розрекламована реформа адвокатури та судової системи насправді виявилось “повним пшиком”. Адвокати у своїх виступах підкреслили, що в Україні відсутній незалежний суд, а без незалежного суду немає адвокатури.

Читайте також: Кличко закликає Майдан набратися терпіння

“Нас фактично позбавляють права на професію. І якщо ми не будемо єдиними, якщо ми не захистимо свої права, не застосуємо свої знання і не примусимо владу і опозицію дослухатись до наших порад, нічого в правовому полі в Україні не зміниться”, - наголосили виступаючі.

При цьому учасники акції навели найбільш кричущий факт нехтування правами адвокатів — побиття та арешт адвоката Віктора Смолія. За словами учасників акції, це була остання крапля, яка змусила адвокатську спільноту об'єднатися і виступити за свої права.