Завтра на Євромайдан планують вийти адвокати

У четвер, 19 грудня, в День адвокатури, о 12.00 небайдужі адвокати збираються на Майдані Незалежності у Києві, щоб висловити свої думки щодо ситуації, яка склалася з правами адвокатів в Україні.

Як йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні організаторів заходу, представники ЗМІ та всі бажаючі запрошуються взяти участь у флеш-мобі "Похорон колишнього заради народження майбутнього. Адвокатура померла, хай живе адвокатура!".

У такий спосіб правники хочуть показати, що у світлі спроб принизити роль адвокатури, зробити її декоративною, адвокати підтримують справедливі вимоги щодо "перезавантаження" влади.

Адвокати протестують проти масових та системних порушень професійних прав, проти перетворення адвокатури на прикрасу. Вони вимагають поваги до себе, до своєї професії тим самим способом, яким це робить вся Україна, йдеться у повідомленні.

«Держава і раніше особливо не зважала на дотримання законів, але зараз цинізм та нехтування законом та, в цілому, засадами верховенства права набули жахливих масштабів. Неприкрита симуляція правосуддя під час обрання запобіжних заходів людям, побитим на вулиці Банковій, вразила навіть досвідчених адвокатів, які бачили багато беззаконня та суддівської сваволі», зазначається у повідомленні.

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Адвокати нагадують, що 6 грудня у Шевченківському райсуді Києва під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу активісту "Дорожнього контролю" Андрію Дзиндзі сталися сутички, учасниками яких були народні депутати. 9 грудня було затримано адвоката Віктора Смалія, який захищав Дзиндзю.

«Смалія було затримано найжорстокішим способом, з порушенням норм не лише Кримінального процесуального кодексу, але й Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Вісім бійців загону спецпризначення "Сокіл", які за законодавством мають затримувати особливо небезпечних злочинців, накинулися на адвоката та його клієнта, ламаючи їм руки та ребра, наділи на голову Смалія мішок, скували руки наручниками та почали бити ногами і руками, а після цього майже дві години тримали обличчям у підлогу в автобусі. Після цього Дніпровським районним судом Києва Смалію було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців, незважаючи на наявність у нього на утриманні чотирьох дітей. Йому інкримінують замах на умисне заподіяння судді побоїв або легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з професійною діяльністю судді. Адвокати засвідчують, що затримання та обрання запобіжного заходу їх колезі здійснено з численними порушеннями вимог закону, в тому числі, щодо особливих гарантій та процедур, які мали бути дотримані, позаяк Смалій є адвокатом», - йдеться у повідомленні.

Адвокати заявляють, що неvожливо захищати належно клієнтів, якщо сам адвокат є беззахисним перед репресивною машиною держави.

Вони наголошують, що «справжня адвокатура має лише один шлях до відновлення свого статусу, і цей шлях співпадає зі шляхом, що обрав народ України. Без системних змін, без оновлення влади адвокат не буде повноправним учасником правової системи, не буде ефективним захисником прав людини, який має реальні важелі впливання на державні інститути. Отже, єдиний шлях для адвокатів полягає через барикади, які завжди були символом боротьби. І адвокати заявляють, що не покинуть своїх барикад, на які вони щодня приходять для захисту людей».