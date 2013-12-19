МЗС пояснило деяким іноземцям, що українці самостійно розберуться у себе вдома

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з пропозиціями окремих іноземних партнерів щодо посередництва у врегулюванні ситуації в Україні, у тому числі з використанням відповідних міжнародних організацій, наголошує на особливому значенні самостійного розв’язання українцями проблемних питань внутрішньополітичного життя.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

«Протягом останнього часу офіційні чинники деяких іноземних держав та міжнародних інституцій намагаються брати безпосередню участь у внутрішньополітичних процесах в Україні», - зазначається в заяві.

МЗС у своїй заяві закликає «всіх наших іноземних партнерів залишатися об’єктивними та неупередженими спостерігачами, демонструвати стриманість у публічних оцінках, керуватися засадничими принципами міжнародного права та поважати суверенне право народу України самостійно вирішувати питання внутрішнього розвитку».

«Українське суспільство в дусі відданості загальноєвропейським цінностям здатне досягнути необхідного компромісу. Президент України та представники всіх зацікавлених сторін вже ведуть пошук шляхів вирішення ситуації, що склалася, зокрема у рамках загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну»», - говориться також у заяві.