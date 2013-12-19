Янукович анонсував новий круглий стіл з опозицією
13:51, 19 грудня 2013Політика
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Завтра відбудеться новий круглий стіл влади і опозиції. Про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час інтерв'ю українським ЗМІ.
Янукович анонсував новий круглий стіл з опозицією.
Він нагадав, що перший Президент України Леонід Кравчук організував цей круглий стіл і завтра планується чергове засідання.
“Там будуть підведені підсумки, що за цей час сталося фактично за тиждень”, - сказав Президент.
Нагадаємо, 13 грудня український бізнесмен Рінат Ахметов виступив із заявою про ситуацію в країні, в якому закликав за проведення переговорів між владою і опозицією.
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