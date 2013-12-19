Янукович анонсував новий круглий стіл з опозицією.

Він нагадав, що перший Президент України Леонід Кравчук організував цей круглий стіл і завтра планується чергове засідання.

“Там будуть підведені підсумки, що за цей час сталося фактично за тиждень”, - сказав Президент.

Нагадаємо, 13 грудня український бізнесмен Рінат Ахметов виступив із заявою про ситуацію в країні, в якому закликав за проведення переговорів між владою і опозицією.