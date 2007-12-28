Проекту держбюджету-2008, швидше, можна назвати політико-технічним

Сьогоднішній варіант проекту Державного бюджету на 2008 рік, швидше, можна назвати політико-технічним документом, ніж політико-економічним.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

«Політичним документ є в тому сенсі, що його ухвалення має стати результатом діяльності уряду, а технічним він є в тому сенсі, що всі розуміють і погоджуються з неминучістю ухвалення в лютому наступного року змін до бюджету», - пояснив він.

При цьому експерт зазначив, що на сьогодні ухвалення бюджету проходить в «пожежному» плані, а реальні економічні напрями нового уряду можна буде визначити, виходячи зі зміненого наступного року варіанту бюджету, а також з програми соціально-економічного розвитку країни, яка має бути подана Кабміном.

Крім того, на думку експерта, проект бюджету уряду Юлії ТИМОШЕНКО на 85-90% є тим документом, який був запропонований урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Документ було змінено в частині підвищення цін на газ на 2008 рік, а також шляхом додавання деяких соціальних норм.