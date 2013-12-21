BBC: Ходорковський зустрівся з сином і чекає батьків

Колишній голова російської компанії ЮКОС Михайло Ходорковський, який провів першу за 10 років ніч на волі, зустрівся зі своїм сином Павлом, повідомляє BBC Україна.

Речник пана Ходорковського Ольга Піспанен підтвердили цю зустріч, яка відбулася в берлінському готелі, де зупинився екс-глава ЮКОСа.

Вона також сказала, що батьки 50-річного Ходорковського у суботу мають прилетіти з Москви до Берліна, аби зустрітися з сином.

Пані Піспанен також повідомила, що у неділю об 11 ранку за місцевим часом (12:00 за Києвом) пан Ходорковський дасть прес-конференцію.

В четвер президент Росії Володимир Путін здивував росіян, оголосивши, що збирається помилувати Михайла Ходорковського, який звернувся до нього з відповідним проханням.

А вранці у п'ятницю Ходорковського звільнили з колонії в Карелії, і вже ввечері він прибув до Берліна.

Сам Ходорковський підтвердив звернення до Володимира Путіна з проханням про помилування через хворобу матері, однак наголосив, що не визнавав вини.

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"12 листопада я звернувся до Президента Росії з проханням про помилування у зв'язку з сімейними обставинами і радий позитивному вирішенню. Про визнання провини питання не ставилося", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті його прес-центру.

Німецький політолог Олександр Рар, що напередодні супроводжував колишнього главу МЗС Німеччини Ганса-Дітріха Геншера, який зустрічав в аеропорту Ходорковського, розповів Російській службі Бі-бі-сі, що екс-глава ЮКОСа виглядав щасливим, "дуже радів, але видно було, що він дуже втомився в таборі".

"Головне, що йому хочеться - поспілкуватися з рідним. Він весь час "висів" на телефоні, розмовляв з рідними та друзями, як в машині, так і пізніше в готелі, - сказав пан Рар. - Геншер провів дуже кропітку роботу, це була таємна дипломатія, яка все ще працює між країнами".

Ходорковський прибув до Берліна на приватному літаку компанії OBO Bettermann з Санкт-Петербурга, куди його доставили вертольотом з колонії. За інформацією Die Welt, літак Ходорковському замовив особисто Ганс-Дітріх Геншер.

"Уряд Німеччини цінує зусилля колишнього федерального міністра Геншера, який провів величезну закулісну роботу для успіху цієї справи", - заявив речник канцлера Німеччини Ангели Меркель.

За попередніми даними, з Німеччини Ходорковський вирушить до Швейцарії, де перебуває його дружина.