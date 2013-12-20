Ходорковський попросив Путіна про помилування "за сімейними обставинами"

Екс-глава нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський, якого сьогодні було звільнено з колонії, заявляє, що в проханні про помилування на адресу Президента Росії Володимира Путіна питання про визнання провини не ставилося.

Відповідна заява Ходорковського розміщена на його офіційному сайті.

«12 листопада я звернувся до Президента Росії з проханням про помилування у зв'язку з сімейними обставинами і радий позитивному рішенню. Про визнання провини питання не ставилося», - повідомив Ходорковський.

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Він подякував всім, хто стежить всі ці роки за справою ЮКОСа, і за підтримку, надану йому, його сім'ї і всім тим, хто був несправедливо засуджений і досі переслідується. «Я дуже чекаю хвилини, коли я зможу обійняти моїх близьких і особисто потиснути руку всім моїм друзям і колегам. Я постійно думаю про тих, хто ще перебуває у в'язниці», - зазначив Ходорковський.

Він повідомив, що насамперед збирається віддати «борги» батькам, дружині, дітям і чекає зустрічі з ними. «Чекаю можливості відсвяткувати прийдешні свята в колі сім'ї. Я бажаю всім щасливого Нового року і Різдва», - написав Ходорковський.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Путін після щорічної прес-конференції заявив, що Ходорковський написав прохання про помилування, і найближчим часом буде підписано відповідний указ.

Ходорковський повинен був вийти на волю за вироком у серпні 2014 року.

Сьогодні, 20 грудня Путін підписав указ про помилування Ходорковського.