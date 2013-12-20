Ходорковський залишив колонію - адвокат

«Щойно ми отримали офіційне підтвердження від керівництва колонії, що Михайло Борисович звільнений і покинув колонію», - сказав Клювгант, якого цитують РИА Новости.

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За його словами, йому поки невідомо, як відбувалася процедура звільнення Ходорковського і куди він зараз попрямував.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування Михайла Ходорковського, який повинен був вийти на свободу тільки в серпні 2014 року.