Ходорковський залишив колонію - адвокат
13:26, 20 грудня 2013Світ
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Адвокат екс-голови ЮКОСа Михайла Ходорковського Вадим Клювгант заявив, що його клієнт залишив колонію
Адвокат не знає, куди вирушив Ходорковський після звільнення
«Щойно ми отримали офіційне підтвердження від керівництва колонії, що Михайло Борисович звільнений і покинув колонію», - сказав Клювгант, якого цитують РИА Новости.
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За його словами, йому поки невідомо, як відбувалася процедура звільнення Ходорковського і куди він зараз попрямував.
Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування Михайла Ходорковського, який повинен був вийти на свободу тільки в серпні 2014 року.
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