Модератор оголосив про призупинення провладного мітингу в Києві
Модератор провладного мітингу, лідер громадської організації «Загальновійськовий союз» Олег Калашников повідомив про призупинення мітингу на площі Конституції у Києві
Як передає кореспондент УНІАН, наразі учасники цього мітингу організовано залишають місце його проведення - площу перед Верховною Радою.
Окрім того, мітингувальники розбирають намети, а комунальники почали прибирати територію.
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За словами Калашникова, мітинг призупинено як мінімум на період Різдвяних свят. Він додав, що це рішення прийнято з двох причин: щоб люди мали змогу зустріти новорічні свята в колі сім'ї, а також тому, що мету акції досягнуто – не допущено державного перевороту в країні. Він запевнив, що в разі потреби, провладний мітинг може відновити свою діяльність.
Наостанок Калашников порадив опозиціонерам вчинити так само - закликати людей з Майдану розійтися по домівках, а вирішення політичної кризи перенести з майданів за «круглі столи».