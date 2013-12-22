Модератор оголосив про призупинення провладного мітингу в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, наразі учасники цього мітингу організовано залишають місце його проведення - площу перед Верховною Радою.

Окрім того, мітингувальники розбирають намети, а комунальники почали прибирати територію.

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За словами Калашникова, мітинг призупинено як мінімум на період Різдвяних свят. Він додав, що це рішення прийнято з двох причин: щоб люди мали змогу зустріти новорічні свята в колі сім'ї, а також тому, що мету акції досягнуто – не допущено державного перевороту в країні. Він запевнив, що в разі потреби, провладний мітинг може відновити свою діяльність.

Наостанок Калашников порадив опозиціонерам вчинити так само - закликати людей з Майдану розійтися по домівках, а вирішення політичної кризи перенести з майданів за «круглі столи».