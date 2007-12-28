Тимошенко «виганяє» міністрів з Кабміну

Міністри, робота яких буде безрезультатною, будуть звільнені з посад.

Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила 27 грудня в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

«Для мене результат – це головний критерій оцінки. Якщо ми не бачитимемо результату разом із суспільством, значить, ці міністри підуть відпочивати, якщо результат буде, це підстава переосмислити якість такого урядовця», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр визнала, що у зв`язку з відсутністю досвіду роботи деякі міністри, можливо, сьогодні “не виглядають бездоганними”. Разом із тим, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в її уряді «вчепилися в роботу всі», і їй довелося заборонити міністрам працювати після 22.00. «Я знову, як і в 2005 році, видала розпорядження, яким заборонила міністрам працювати після 22.00… Вигнати неможливо – це я вам говорю. Це хороший знак, з одного боку, а з іншого - треба розрахувати сили, щоб не впасти на старті», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр повідомила, що, на відміну від 2005 року, коли її Кабмін «схопився за тактику» – почав «закривати дірки», в нинішньому уряді «всі почали зі стратегії». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, половину часу Кабмін займатиметься тактикою дій, а половину – присвятить глибоким стратегічним реформам.