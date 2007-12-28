У Регіонах упевнені, що примусять Тимошенко працювати на них

Член парламентської фракції Партії регіонів Олена Бондаренко вважає, що, навіть перебуваючи в опозиції, ПР спроможеться виконати свої передвиборні обіцянки. Депутат підкреслила, що в проекті бюджету, підготовленому коаліцією, за основу узяті ті постулати, які спочатку ініціювала Партія регіонів і які вкладав до свого проекту бюджету Уряд Віктора Януковича.

«Одна з наших ініціатив, яку ми спочатку мали намір реалізувати, - це збільшення матеріальної допомоги при народженні дитини, - цитує нардепа сайт Партії регіонів. - В проекті бюджету, який розробляв Уряд Віктора Януковича, збільшення цих виплат було закладене. При народженні першої дитини держава брала зобов`язання надати матеріальну допомогу у розмірі 11 700 грн., при народженні другої дитини – 25 000 грн. і 50 000 при народженні третьої. І я рада, що представники коаліції, хоч і хотіли спочатку скоротити ці виплати, але потім все ж таки одумалися і вписали до свого проекту бюджету ці норми, які планувала реалізувати наша політична сила», - сказала Олена Бондаренко.

Депутат також підкреслила, що ще однією ініціативою Партії регіонів, яку узяла на озброєння влада, стало введення єдиної тарифної сітки оплати праці.

«І ми сподіваємося, що наші ініціативи, скажімо, у сфері науки, Збройних сил також будуть узяті на озброєння. Навіть перебуваючи в опозиції, ми примусимо владу виконати наші передвиборні обіцянки», - підкреслила Олена Бондаренко.