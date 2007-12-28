Тимошенко кортить відправити Черновецького в космос

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що вже за декілька місяців в Києві буде обраний новий мер.

Про це вона заявила 27 грудня в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

«Я думаю, що найближчими місяцями мер Києва (Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – УНІАН), як мріють всі кияни, все ж таки полетить у космос, і нам звідти надсилатиме привіти, і дивитиметься, як там все відбувається. Я впевнена, що в столиці України не може бути такого мера, і такого рівня корупції не може бути…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що після цього коаліція ініціює дострокові вибори мера Харкова.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Верховна Рада може вирішити питання з проведенням дострокових виборів і мера і міськради столиці.