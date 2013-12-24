Екологи вимагають покарати винних у шкоді, завданій Маріїнському парку

Національний екологічний центр України звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою знайти та покарати винних у пошкодженні території столичного Маріїнського парку.

Як повідомили УНІАН у НЕЦУ, територія Маріїнського парку, де впродовж кількох останніх тижнів перебували «учасники мирної демонстрації, на думку природоохоронців, суттєво деградувала». «Відбулось засмічення, руйнування елементів зовнішнього дизайну парку, утрамбовування грунту, пошкодження дерев, дернини а також пошкодження коріння дерев внаслідок розпалювання багать та встановлення бочок для обігріву людей», - заявив заступник голови НЕЦУ Олексій Василюк. За його словами, це є порушенням законодавства.

У ст. 38 Закону «Про природно-заповідний фонд України» зазначено, що на території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їхньому збереженню, нагадують екологи.

Маріїнський парк - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, що є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні, 21-22 грудня, учасники провладної акції (так званий Антийдан) залишили Маріїнський парк. Мітинг призупинено, як заявили його організатори, на період Новорічних та Різдвяних свят.

Комунальники почали прибирати територію парку.

Також 23 грудня до прибирання парку долучилися активісти Майдану.