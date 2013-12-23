Активісти Євромайдану наведуть порядок у Маріїнському парку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив член фракції “Батьківщина”, комендант Будинку профспілок Степан Кубів.

“Вчора виїхали наші українці. Це та категорія людей, яка називалась Антимайдан, але ми так їх не називаємо. О 15.30 Андрій Парубій біля сцени на Майдані запрошує всіх бажаючих провести “чистий понеділок” у Маріїнському парку після «тітушок», які залишили своє місце перебування... З Майдану вирушатиме колона, аби прибрати парк, щоб він на Новий рік був чистий, щоб були на місці лавочки, і щоб усе було так, як було за звичайного життя Києва і киян”, - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні учасники провладної акції залишили Маріїнський парк і розібрали намети. Комунальники почали прибирати територію парку. Мітинг призупинено, як заявили його організатори, на період Новорічних та Різдвяних свят.

На що перетворився Маріїнський парк після того, як звідти пішли протестувальникі Антимайдану, дивіться у фотогалерії УНІАН.