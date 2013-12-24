Зимова казка у Древньому Києві триватиме протягом усіх новорічних свят
Щодня з 21 грудня 2013 року до 19 січня 2014 року «Парк Київська Русь» запрошує гостей на «Зимову казку у Древньому Києві».
Саме тут можна відвідати головну резиденцію Діда Мороза, пройтися вуличками середньовічного міста, покататись на княжих конях та в санях, долучитися до веселих зимових ігор та забав.
На гостей Древнього Києва чекають вітання від Діда Мороза, Снігуроньки, Князя, а також – театралізовані постановки, обрядові дійства, кінно-трюкові шоу, бої на сніжках та безліч розваг, веселощів та жартів.
А спілкування із княжими кіньми у Парку обов’язково принесе відвідувачам удачу та здійснення бажань у 2014 році – році Коня.
У рамках «Зимової казки у Древньому Києві» відбудеться низка заходів з розширеною розважальною програмою:
27-29 грудня 2013 р. – Новорічні пригоди у Древньому Києві
3-7 січня 2014 р. – Різдвяні свята
11-12 січня 2014 р. – Старий Новий рік у «Парку Київська Русь»
18-19 січня 2014 р. – Хрещенські гуляння
У будні - працює головна резиденція Діда Мороза у Древньому Києві, можна оглянути шедеври середньовічної архітектури, експозиції Парку, покататись на породистих конях із Княжої конюшні та поласувати смачними стравами.
Ворота у казку відкриваються щодня о 10 годині. Кожен відвідувач отримує приємний подарунок.
«Парк Київська Русь» розташований в Обухівському районі Київської області. У вихідні та святкові дні з Києва до парку можна дістатися маршрутками від метро «Видубичі».
Подробиці на сайті: http://www.parkkyivrus.com/