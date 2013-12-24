Зимова казка у Древньому Києві триватиме протягом усіх новорічних свят

Щодня з 21 грудня 2013 року до 19 січня 2014 року «Парк Київська Русь» запрошує гостей на «Зимову казку у Древньому Києві».

Саме тут можна відвідати головну резиденцію Діда Мороза, пройтися вуличками середньовічного міста, покататись на княжих конях та в санях, долучитися до веселих зимових ігор та забав.

На гостей Древнього Києва чекають вітання від Діда Мороза, Снігуроньки, Князя, а також – театралізовані постановки, обрядові дійства, кінно-трюкові шоу, бої на сніжках та безліч розваг, веселощів та жартів.

А спілкування із княжими кіньми у Парку обов’язково принесе відвідувачам удачу та здійснення бажань у 2014 році – році Коня.

У рамках «Зимової казки у Древньому Києві» відбудеться низка заходів з розширеною розважальною програмою:

27-29 грудня 2013 р. – Новорічні пригоди у Древньому Києві

3-7 січня 2014 р. – Різдвяні свята

11-12 січня 2014 р. – Старий Новий рік у «Парку Київська Русь»

18-19 січня 2014 р. – Хрещенські гуляння

У будні - працює головна резиденція Діда Мороза у Древньому Києві, можна оглянути шедеври середньовічної архітектури, експозиції Парку, покататись на породистих конях із Княжої конюшні та поласувати смачними стравами.

Ворота у казку відкриваються щодня о 10 годині. Кожен відвідувач отримує приємний подарунок.

«Парк Київська Русь» розташований в Обухівському районі Київської області. У вихідні та святкові дні з Києва до парку можна дістатися маршрутками від метро «Видубичі».

Подробиці на сайті: http://www.parkkyivrus.com/