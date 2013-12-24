Кожен десятий учасник Євромайдану перебуває на ньому від початку акції

«Кожен десятий опитаний перебуває на Майдані практично з початку акції (більше 22 днів). Ще 20% учасників беруть участь в Євромайдані до 2-3 тижнів. 46% опитаних приєдналися до участі в акції протягом останнього тижня (від декількох днів), тобто є новими учасниками, які налаштовані на тривале перебування на Майдані», - повідомив Ляпкало.

Також, за словами аналітика, опитування засвідчило, що 90% респондентів готові стояти до кінця проведення акції і припинити акцію лише у разі виконання усіх вимог Майдану, і лише кожен десятий учасник братиме участь в акції конкретно визначену кількість днів.

За даними дослідження, переважна більшість учасників Євромайдану – це приїжджі, які представлені мешканцями усіх регіональних зон (в різних пропорціях): як Західної України – 38%, так і Півдня-Сходу – 29% та Центру-Півночі – 26%, ще 7% опитаних – це мешканці Донбасу та Криму, частка киян становить 7% опитаних.

На Євромайдані перебувають 84% чоловіків, жінок - 16%; крім цього, молодь представлена 42%, середня вікова група – 38%. За освітнім рівнем на Майдані переважають люди з вищою – 37% та середньою спеціальною освітою – 31%. За сферою діяльності – це переважно робітники промисловості (29%) та бюджетної сфери – 21%, ще практично кожен десятий учасник – це студент, пенсіонер або тимчасово непрацюючий, 42% учасників акції – це працівники підприємств державної форми власності.

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Практично всі учасники Євромайдану прибули за власною ініціативою – 99,8% і їхнє рішення не пов’язане з жодною партією чи будь-якою громадською організацією.

Майже половина учасників акції прибули на Майдан самостійно – 46%, серед решти учасників переважають ті, хто дісталися на акцію у складі великих груп – 37%.

Особливістю дослідження стало те, що опитування було проведене в робочий час в будні дні, що дозволило скласти соціальний портрет волонтерів-учасників Євромайдану, які перебувають там протягом тривалого часу, зазначили експерти.

Соціологічне експрес-опитування було проведене 17-18 грудня 2013 року агенцією політичного консалтингу «Перспектива» за сприяння дослідницького центру «Імідж-Контроль» Вибіркова сукупність – 800 респондентів, статистична похибка не перевищує 3,2%.