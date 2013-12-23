У «Свободі» обіцяють Майдану шампанське на Новий рік і очікують мільйон українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Штабі національного спротиву сказав народний депутат України від фракції “Свобода”, комендант Будинку профспілок Михайло Блавацький.

“Майдан повинен гудіти на Новий рік. Можливо ми навіть увійдемо в книгу рекордів Гіннеса, якщо на Майдан прийде 1 мільйон українців. Тоді ми матимемо можливість засвітитись на сторінках Книги рекордів Гіннеса”, - сказав Блавацький і висловив впевненість, що така кількість людей збереться на святкування Нового року на Майдані.

Він також зазначив, що готується цікава різдвяна програма. Різдво на Майдані зустрічатимуть з кутею та 12 стравами.

В свою чергу народний депутат від фракції “Батьківщина” Степан Кубів зазначив, що у новорічну ніч на Майдані Незалежності буде лише безалкогольне шампанське. Він також зазначив, що уже замовлено феєрверк і він буде дуже гарним. Кубів також звернувся до тих, хто використовуватиме піротехніку, узгоджувати місця.

Також під час святкування Нового року планується проводити різноманітні конкурси.

В свою чергу молодь створила спеціальний проект у соцмережах і на Майдані Незалежності буде розташовано спеціальне місце для зустрічі користувачів соціальних мереж. Там також буде встановлена ялинка, буде фотограф, який фотографуватиме людей, аби потім виставляти ці фотокартки в соціальних мережах.