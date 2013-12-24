Зустріч Азарова і Медведєва тривала близько 5 хвилин

Зустріч прем'єр-міністрів України і Росії Миколи Азарова і Дмитра Медведєва в Москві тривала близько 5 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі Медведєв заявив, що вже виділено перший транш кредиту, що надається Україні, в 15 млрд доларів.

Медведєв наголосив на необхідності «реанімувати втрачені взаємини». За його словами, Україна залишається головним стратегічним партнером Росії.

У свою чергу, Азаров підтвердив, що Національний банк України одержав перший транш кредиту.

Після зустрічі з Медведєвим Азаров візьме участь в засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав, початок якого заплановано на 15.00 мск.

Потім передбачено підхід Азарова до представників українських ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

За словами Азарова, перший транш у розмірі 3 млрд доларів, який одержить Київ від придбання РФ українських євробондів, уряд спрямує на соціальні виплати.

19 грудня Кабмін схвалив випуск дворічних облігацій зовнішньої державної позики з терміном погашення в грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд доларів і ставкою дохідності 5%.