Другу частину тунелю на Поштовій площі відкриють 30 грудня

Про це розповіли учасники робочої виїзної наради, що відбулася за участю віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула, в.о. голови КМДА Анатолія Голубченка, заступника голови КМДА Михайла Костюка, а також керівників профільних підприємств та підрядної організації, передає прес-служба КМДА.

Наразі в тунелі вже влаштовано інженерні мережі та піщану основу під дорожнє покриття, розпочато роботи із встановлення дренажної системи для відведення дощової води. Залишилося виконати роботи з влаштування дорожнього покриття та систем зовнішнього освітлення в тунелі. Разом із тим Голубченко зазначив, що наразі буде відкрито лише проїжджу частину, а всі роботи з оздоблювання й благоустрою розпочнуть виконувати весною.

«Нам залишилося покласти асфальтове покриття, щоб мати змогу пустити рух автотранспорту. До 30 грудня ми облаштуємо так би мовити «чорновий» варіант асфальту. Це нормальна практика для такого роду будівництва, адже дорога ще просідатиме, її потрібно прокатати, а на це треба час. Нормальний асфальт ми покладемо весною. Ця технологія дозволяє нам бути впевненими в тому, що нове покриття пролежить не один рік», – уточнив в.о. голови Київської міської державної адміністрації.

Будівництво транспортної розв’язки на Поштовій площі є частиною проекту «Київ самобутній», що покликаний створити пішохідну туристичну зону. Як зазначив заступник голови КМДА Михайло Костюк, з Поштової площі буде піший перехід на вул. Сагайдачного, яка теж стане зоною вільною від транспорту. Роботи там розпочнуться вже наступного року.

«Було розроблено великий комплексний проект, що передбачає співпрацю міста й інвесторів. Так, столична влада зобов’язалася зробити проїжджу частину, яка стане пішою зоною, а також перекласти частину комунікацій. Інвестори, зі свого боку, під керівництвом Департаменту архітектури й містобудування КМДА, будуть робити приміщення, які їм належать, стилізуватимуть їх під образ старого Подолу. Планується, що там розміщуватимуться картинні галереї й бутики, кілька театрів. Загалом, вулиця Сагайдачного має утворити певний культурологічно-історичний блок», – розповів Михайло Костюк.