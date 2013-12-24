Сьогодні - 76-а річниця з дня народження В’ячеслава Чорновола
15:18, 24 грудня 2013Політика
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Близько 100 активістів Майдану взяли участь у молебні біля пам'ятника В’ячеславу Чорноволу
Сьогодні Чорноволу виповнилося б 76 років / Фото : vk.com/v.chornovil
Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні людей з українськими прапорами, а також майданівськими стрічками пройшли крізь перший кордон міліції, що стоїть на початку вулиці Грушевського, до пам'ятника, де їм було дозволено бути присутніми на молебні з нагоди дня народження Чорновола.
Після завершення молебня люди колоною повернулися на Майдан Незалежності.
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Йдучи крізь кордон міліції, вони скандували: “Героям слава!”, “Смерть ворогам!” і “Міліція з народом!”.
*** Лідер НРУ В’ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року. Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем Київської області.
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