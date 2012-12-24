У Києві вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

На знак вшанування його пам’яті відбулися урочисті заходи за участю голови КМДА Олександра Попова, заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галини Гереги, народних депутатів, громадських активістів та киян. Вони поклали квіти до пам’ятника В.Чорноволу у сквері на розі вулиці Михайла Грушевського та Музейного провулку і вшанували політика хвилиною мовчання.

«В’ячеслав Чорновіл – це людина-символ епохи, справжній герой. Мені пощастило знати його особисто ще з 1994 року, після перших демократичних виборів до місцевих рад, які відбулися в Україні. Він уже тоді був для нас легендою. Саме В’ячеслав Чорновіл є зразком справжнього патріотизму, зразком того, як потрібно служити Україні, бути її гідним сином», – зазначив О.Попов.