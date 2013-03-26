Соратники вшанували В'ячеслава Чорновола в річницю його загибелі

Як передає кореспондент УНІАН, в Івано-Франківську біля пам’ятника Герою України В'ячеславу Чорноволу відбулося поминальне віче, на який прийшли керівники обласної і міської влади, лідери політичних партій і громадських організацій, жителі Івано-Франківська. У руках тримали національні та партійні прапори. Священики різних конфесій відслужили поминальну панахиду за В.Чорноволом. До пам’ятника вінки і живі квіти від громади міста, партійних організацій та пересічних громадян поклали керівники облради і облдержадміністрації, міста, громадськості.

Учасники віча-пам’яті хвилиною мовчання вшанували В.Чорновола.

На віче пам’яті виступили перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, народний депутат України від фракції ВО «Свобода» Олександр Сич, заступник голови Івано-Франківської крайової організації Народного Руху України Мирослав Єфімчук.

За словами народного депутата України О.Сича антиукраїнські сили нинішньої влади «хочуть зробити з українців ожебрачене стадо рабів».

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Він закликав учасників віча взяти активну участь в акції «Вставай, Україно!», яка відбудеться в Івано-Франківську 28 березня.

На думку М.Єфімчука, «нинішня влада боїться і мертвого Чорновола».

«Сьогодні чорний день календаря. Влада боялася В.Чорновола. Тому його підступно було вбито. Це було не тільки політичне, а й кримінальне вбивство», - наголосив. М.Єфімчук.

Він нагадав, що «кримінальна справа не доведена до завершення, не виявлено ні виконавців , ні замовників цього вбивства».

Завершилося віче виконанням Гімну України.

Довідка УНІАН. В'ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року в с. Єрки,Черкаської області. Літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу, Герой України (2000, посмертно). За часів СРСР кілька разів був ув'язнений за «антирадянську пропаганду», перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Один із ініціаторів створення Української гельсінської спілки.

Від часу створення (вересень 1989 р.) член Народного Руху України та його Великої Ради, з березня 1992 — співголова, а з грудня 1992 року — голова НРУ.

У жовтні 1991 року на Великій козацькій раді В.Чорновола обрано гетьманом українського козацтва. Народний депутат України кількох скликань, керівник депутатської фракції НРУ.

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25 березня 1999 року В.Чорновіл загинув в автокатастрофі на автотрасі Бориспіль—Золотоноша. Соратники В.Чорновола та його син Тарас вважають його загибель політичним убивством.