Одеська облрада відмовилася протестувати проти примусової відправки студентів до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні сесії дане питання було зняте з порядку денного.

Як заявив голова обласної ради Микола Тиндюк, від депутатської фракції «Батьківщина» надійшла пропозиція включити до порядку денного питання щодо звернення обласної ради до ректорів вищих навчальних закладів «щодо недопущення відправлення студентів і викладачів на масові заходи політичного характеру з примусу або преференцій».

«Відповідно до того, що питання має політичні аспекти, воно розглядалося відповідно до вимоги регламенту на засіданні погоджувальної ради. Погоджувальна рада цей проект рішення не підтримала. Інформую вас для того, щоб ви прийняли рішення - чи вносити питання до порядку», - заявив Тиндюк.

На тему: З Одеси виїхали три поїзди зі студентами для участі в провладних мітингах

Більшість депутатів не підтримала голосування.

Як заявив керівник депутатської фракції, 1-й заступник голови обласної організації партії «Батьківщина» Сергій Веселов: «Порушена ст.19 Закону України «Про депутатів місцевих рад», в якій чітко прописані правила і можливість депутатів виносити на розгляд сесії проекти рішень. Ніде ні в законі, ні в регламенті не прописано, що погоджувальна рада має право знімати з розгляду сесії питання, винесені депутатами».

За його словами, фракція привела використання адмінресурсу, «як людей змушують їхати туди, погрожуючи відрахуванням з інституту, не здачею сесії і так далі».

«Звертається увага на те, що Партія регіонів в Одеській області налічує понад 100 тис своїх членів-активістів, які можуть їхати до Києва і відстоювати свої інтереси з політичних чи якихось інших міркувань. Але замість цього використовується адмінресурс, і ми бачимо, що навіть формувалися поїзди «Одеса-Святошино», на яких відправляли студентів у Київ», - сказав Веселов.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня зі станції «Одеса-Головна» були відправлені до Києва 3 додаткових поїзди зі студентами та викладачами для участі у провладних мітингах.