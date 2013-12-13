З Одеси виїхали три поїзди зі студентами для участі в провладних мітингах

Як передає кореспондент УНІАН, поїзд під номером 0534, що складається з 18 вагонів, виїхав близько 18.30. У вагонах розмістилися молоді люди, які не приховували, що є студентами університету «Одеська юридична академія» і Міжнародного гуманітарного університету. Багато хто заходив у вагони із великими целофановими пакетами. Також у вагони сідали люди більш старшого віку з якимись списками.

Одна з дівчат розповіла, що «дорогу оплатили», але про плату за участь у мітингу говорити відмовилася. За словами кількох студентів, які погодилися прокоментувати поїздку, не називаючи своїх імен, їм «замість грошей просто проставлять оцінки і заліки за сесію».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», ще два поїзди відправилися зі станції «Одеса-Головна» після 17.00.

«Всі три поїзди сформовано з 18 плацкартних вагонів, у кожному з яких – 54 місця. Страшно, що ці діти навіть не розуміють, що відбувається», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі опозиція заявляє, що студентів і бюджетників змушують їхати до Києва на провладні мітинги.

За інформацією прес-служби «Євромайдан-Одеса», «регулярно на мітинги Партії регіонів до столиці з Одеси відправляються кілька автобусів». При цьому у деяких студентів юридичної академії у відомостях уже стоять позначки, що означають «не склали іспити».

«На факультеті адвокатури сьогодні декан збирав старост і сказав, щоб усі студенти їхали на «антимайдан», оплата 300 грн на день, ночівля у філіалі. Таке ж відбувається на інших факультетах Одеської національної юридичної академії», - стверджує прес-служба.

Керівництво Національного університету «Одеська юридична академія» не заперечує відправку до Києва студентів і викладачів. «Ми нікому не забороняємо висловлювати свої політичні переконання, ні викладачам, ні студентам. Головне – не на шкоду навчальному процесу», - заявив ректор Володимир Завальнюк.

Народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов є президентом університету «Одеська юридична академія», до структури якої також входить Міжнародний гуманітарний університет.