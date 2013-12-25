США закликали Україну негайно розслідувати напад на Чорновол

США закликають українську владу негайно розслідувати і притягнути до відповідальності винних у побитті журналістки Тетяни Чорновол. Про це йдеться у сьогоднішній заяві Посольства США в Україні, розміщеній на його сайті.

«Посольство США з жахом сприйняло новини про побиття журналістки Тетяни Чорновол. Ми засуджуємо цей напад і закликаємо до його негайного розслідування, яке, на відміну від розслідування попередніх подібних інцидентів, мусить привести винних до повної відповідальності згідно із законодавством України. Ми висловлюємо заклопотаність у зв'язку з дуже схожими подіями протягом останніх кількох тижнів, спрямованими проти фізичних осіб, їхнього майна і політичної діяльності, очевидно, з метою залякування чи покарання тих, хто пов'язаний із протестами на Євромайдані», - підкреслюється в заяві.

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В Посольстві США наголосили, що це неприйнятні порушення громадянських свобод, яким не має бути місця в сучасному демократичному суспільстві.

«Ми закликаємо уряд України запобігти будь-яким подальшим подібним інцидентам, провести чесні і прозорі розслідування всіх нападів, які вже відбулися, забезпечуючи реальні результати, що приведуть до відповідальності не лише виконавців, але й особливо тих, хто ці жорстокі розправи замовив», - наголошується в заяві.