Посольство ЄС в Україні занепокоєне нападом на Тетяну Чорновол

Відповідну заяву розміщено на сторінці представництва у Facebook.

”Представництво ЄС в Україні уважно і з занепокоєнням спостерігає за зростанням тиску на активістів громадянського суспільства, політичних лідерів та журналістів, які беруть участь у мирних протестах у Києві та по всій країні на підтримку асоціації України та ЄС і основоположних прав і свобод. З різних міст надходять повідомлення про залякування, насильство та сумнівні обвинувачення. Вчорашнє жорстоке побиття журналістки та активістки Тетяни Чорновол є на жаль лише найсвіжішим прикладом із багатьох подібних випадків, що викликають стурбованість”, - йдеться в заяві.

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Також європейські дипломати заявили, що ”прийняли до уваги негайний заклик Президента Януковича провести розслідування справи Тетяни Чорновол”.

І що вони сподіваються на ”всебічне розслідування даної справи та всіх інших справ, які пов`язані зі залякуванням та насильством, на основі наявних доказів і свідчень, що викликають довіру”.

Також в представництві ЄС вважають, що мають бути притягнені до відповідальності винні у протиправних діях, оскільки ”бездіяльність влади або відсутність результатів розслідування загрожує підірвати довіру громадськості до спроможності держави захищати своїх громадян”.