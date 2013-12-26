52% росіян довіряють інформації федеральних ЗМІ про події в Україні (опитування)

Більшість росіян довіряють інформації про події в Україні, отриманій від федеральних каналів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Левада-Центром, результати якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання про ступінь довіри до інформації про події в Україні, які дають російські федеральні й центральні телеканали та радіостанції, 9% респондентів сказали: «повністю довіряю», 52% - «скоріше довіряю». При цьому не довіряють 25% опитаних (22% - скоріше не довіряють, 3% - абсолютно не довіряють). Важко відповісти 15%.

Більшість росіян (57%) не стежать за подіями останніх чотирьох тижнів в Україні, викликаними відмовою керівництва України від підписання угоди з Євросоюзом, і спробами розгону протестувальників. 25% навпаки уважно відстежують ці повідомлення. 18% важко відповісти.

41% опитаних вважають, що перш за все виводить протестувальників на Майдан вплив Заходу, який прагне втягнути Україну в орбіту своїх політичних інтересів, 27% упевнені, що люди вийшли на вулиці з націоналістичних настроїв, 13% зазначили, що це прагнення зробити Україну такою ж цивілізованою країною, як й інші країни Європи, 12% - прагнення звільнити Україну від економічного та політичного диктату Росії, стати незалежними, 9% - обурення корумпованою владою, 9% - відчуття громадянської гідності, що не сприймає свавілля влади. Важко відповісти 16%.

Відповідаючи на запитання, які почуття викликають дії протестувальників на Майдані, 2% вказали – захоплення, 6% - схвалення, 19% - здивування, подив, 13% - роздратування, 13% - обурення, 41% - ніяких почуттів. 6% важко відповісти.

Водночас, 34% респондентів вважають, що українське керівництво й опозиція дійдуть компромісу, Євросоюз і уряд відновлять переговори про євроінтеграцію України. 29% вважають, що мітинги будуть розігнані силовими методами, а нинішня українська влада продовжуватиме свою політику. 11% думають, що Президент і уряд України підуть у відставку й буде оголошено дострокові вибори. 27% важко відповісти.

Опитування проводилося 20-24 грудня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення серед 1603 осіб віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів РФ. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

Як відомо, російські федеральні телеканали, в першу чергу телеканал "Росія" в підсумковому випуску новин із Дмитром Кисельовим, висвітлювали події в Україні тенденційно й необ'єктивно.