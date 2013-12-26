Український дзюдоїст Зантарая став чемпіоном Європи
13:58, 26 грудня 2013Політика
260 0
У Парижі завершився чемпіонат Європи серед клубів з дзюдо, де перемогу отримав українець Георгій Зантарая.
Українець став чемпіоном Європи.
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
У турнірі взяли участь 20 чоловічих і 15 жіночих колективів із 12 країн.
У фіналі чоловічих змагань зустрілися господарі татамі команда "Леваллуа" та минулорічні переможці чемпіонату німецький колектив "Абенсберг", який і став тріумфатором турніру. У складі "Абенсберга" виступали 11 спортсменів, зокрема й українець Георгій Зантарая (вагова категорія - до 66 кг).
Ця перемога стала сьомою в історії німецького клубу на чемпіонатах Європи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter