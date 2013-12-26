Український дзюдоїст Зантарая став чемпіоном Європи

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

У турнірі взяли участь 20 чоловічих і 15 жіночих колективів із 12 країн.

У фіналі чоловічих змагань зустрілися господарі татамі команда "Леваллуа" та минулорічні переможці чемпіонату німецький колектив "Абенсберг", який і став тріумфатором турніру. У складі "Абенсберга" виступали 11 спортсменів, зокрема й українець Георгій Зантарая (вагова категорія - до 66 кг).

Ця перемога стала сьомою в історії німецького клубу на чемпіонатах Європи.