Індійський суд відпустив під заставу українських мисливців за піратами з Seaman Guard Ohio

Як передає РИА Новости, про це повідомив Девід Йонкман - директор служби комунікації американської компанії AdvanFort, якій належить судно.

За його словами, суд звільнив під заставу всіх 35 членів екіпажу і охоронців судна. "Звільнення відбулося завдяки послідовній цілодобовій роботі компанії AdvanFort", - сказав Йонкман, додавши, що тепер необхідно зробити все, щоб суд зняв звинувачення з команди і охоронців.

Обвинуваченим заборонено залишати місто Тутікорін, у в'язниці якого вони знаходилися. Раніше суд двічі залишив без задоволення клопотання про звільнення під заставу. Фірма AdvanFort стверджує, що судно Seaman Guard Ohio, його команда і охоронці не порушували індійські закони.

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Як повідомляв УНІАН, 13 листопада індійський суд продовжив до 27 листопада арешт членів команди і охоронців корабля Seman Guard Ohio, серед яких - громадяни України, Індії, Естонії, Великобританії.

Судно, яке слідувало під прапором Сьєрра-Леоне і належало американській компанії AdvanFort, було затримано індійською владою в ніч на 12 жовтня.

На судні, у якого не було дозволу на захід в індійських води, виявлено 31 автомат і майже п'ять тисяч набоїв. Крім того, на Seaman Guard Ohio було 1,5 тисяч літрів дизельного палива. Заарештованим висунуто звинувачення в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також у незаконному придбанні палива.