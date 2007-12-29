Мороз у Президенти не піде

Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз не планує балотуватися на наступних президентських виборах. Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Киевский Телеграф».

«Я не планую балотуватися на посаду Президента України. Необхідно добитися завершення політичної реформи. Вона відкриває перспективу для України - я в цьому переконаний. Особи і посади - вторинні. Первинна система влади. І це одна з тем для обговорення з ПР в контексті питання про створення об`єднаної опозиції», - заявив О.Мороз .

Лідер СПУ вважає, що сьогодні не можна чітко відповісти на питання про те, коли можуть відбутися дострокові президентські вибори. «Тут більше неясностей, ніж зрозумілих і прорахованих розкладів. По-друге, багато що залежить від суб`єктивних чинників. А в українській владі достатньо суміші інфантильності і жлобства, що може давати несподівані, непрогнозовані викиди. На жаль, цими недоліками страждає все суспільство. Тому краще почекати з прогнозами», - цитує Мороза прес-служба СПУ.