Долар завершив рік на міжбанку зростанням до 8,32 грн

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на час закриття торгів знизилися до 11,4865/11,5270 грн/євро проти 11,4140/11,4475 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні знизилися до 0,2543/0,2551 грн/рубль порівняно з 0,2537/0,2545 грн/рубль на 12:00. В Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,5155 (-0?1390).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3774/76, а на 15:00 збільшилися 1,3848/1,3850.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 26 грудня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,2200/8,2350 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,2390/11,2570 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2517/0,2523 грн/рубль.