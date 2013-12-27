Четвертий підозрюваний у справі Чорновол також отримав 2 місяці СІЗО - ЗМІ

Причому сам він наполягає на тому, що у нього є алібі.

Під час судового засідання Насіковський розповів про те, що того вечора він був у магазині, де купував харчі, потім поїхав додому до вчительки на урок англійської, повідомив "Українській правді" кореспондент "Громадського телебачення", присутній у залі суду.

Насіковський також зазначив, що коли під'їхав до будинку вчительки, подивився на годинник, щоб зрозуміти, запізнився чи ні. Циферблат показував 22:20.

Урок англійської тривав близько години, зазначив підозрюваний. Після цього він поїхав додому. Двері у під'їзд йому допомогла відкрити консьєржка, оскільки його руки були зайняті покупками.

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Піднімаючись у квартиру Насіковський говорив по телефону зі своїм партнером-адвокатом і домовився, що вони продовжать розмову по скайпу. Зайшовши у помешкання, підозрюваний розігрів собі вечерю, увімкнув скайп та продовжив спілкуватися з партнером-адвокатом.

Пізніше до нього приїхав підозрюваний Сергій Котенко, щоб переночувати.

Під час засідання Насіковський сказав, що працює адвокатом.

На суді на користь підозрюваного свідчила його вчителька англійської та партнер-адвокат. Консьєржка прийти на суд відмовилася.