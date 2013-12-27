Четвертий підозрюваний у справі Чорновол також отримав 2 місяці СІЗО - ЗМІ
Одному із підозрюваних у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол Андрію Насіковському суд обрав запобіжний засіб утримання під вартою на 2 місяці до 23 лютого.
Причому сам він наполягає на тому, що у нього є алібі.
Під час судового засідання Насіковський розповів про те, що того вечора він був у магазині, де купував харчі, потім поїхав додому до вчительки на урок англійської, повідомив "Українській правді" кореспондент "Громадського телебачення", присутній у залі суду.
Насіковський також зазначив, що коли під'їхав до будинку вчительки, подивився на годинник, щоб зрозуміти, запізнився чи ні. Циферблат показував 22:20.
Урок англійської тривав близько години, зазначив підозрюваний. Після цього він поїхав додому. Двері у під'їзд йому допомогла відкрити консьєржка, оскільки його руки були зайняті покупками.
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Піднімаючись у квартиру Насіковський говорив по телефону зі своїм партнером-адвокатом і домовився, що вони продовжать розмову по скайпу. Зайшовши у помешкання, підозрюваний розігрів собі вечерю, увімкнув скайп та продовжив спілкуватися з партнером-адвокатом.
Пізніше до нього приїхав підозрюваний Сергій Котенко, щоб переночувати.
Під час засідання Насіковський сказав, що працює адвокатом.
На суді на користь підозрюваного свідчила його вчителька англійської та партнер-адвокат. Консьєржка прийти на суд відмовилася.